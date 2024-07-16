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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Подросток погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах

Подросток погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах

16 июля 2024, 07:08
Фото: УГИБДД по РО
Подросток погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах
В Ростовской области легковой автомобиль врезался в дерево, погиб несовершеннолетний, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время водитель Daewoo Nexia во время поездки не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль выбросило с дороги, после чего он врезался в дерево.

Жертвой стал 17-летний пассажир автомобиля. Кроме того, пострадала 19-летняя девушка, ее доставили в больницу. О ее состоянии сейчас информации нет.

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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове водителя иностранного автомобиля увезли в медучреждение после столкновения с опорой ЛЭП.

До этого два человека получили ранения после столкновения легкового автомобиля и автобуса.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Шахты#Происшествия
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