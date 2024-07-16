Подросток погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В вечернее время водитель Daewoo Nexia во время поездки не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль выбросило с дороги, после чего он врезался в дерево.
Жертвой стал 17-летний пассажир автомобиля. Кроме того, пострадала 19-летняя девушка, ее доставили в больницу. О ее состоянии сейчас информации нет.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове водителя иностранного автомобиля увезли в медучреждение после столкновения с опорой ЛЭП.
До этого два человека получили ранения после столкновения легкового автомобиля и автобуса.
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