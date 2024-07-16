Роскомнадзор требует от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов в РФ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Роскомнадзор направил гендиректору Google Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов. К ним относятся аккаунты медиа, федеральных властей, общественных деятелей, которые выступают в поддержку России.
За последние четыре года YouTube заблокировал 207 российских ресурсов. При этом 83 из них попали под санкции именно в 2024 году. Прежде всего, это каналы RT, РБК, а также аккаунты певцов Shaman и Олега Газманова, писателя Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева и других.
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что блокировка противоречит главным принципам свободного распространения информации и доступа к ней. А потому действия YouTube называют «актом цензуры» и примером русофобии.
«Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России», — заявили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, открытый доступ видеохостинг оставляет для десятков тысяч материалов, содержащих фейки о боевых действиях на Украине, а также пропагандирующих противоправные действия среди детей и подростков.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о сбоях в работе YouTube. Их объяснили техническими проблемами с оборудованием компании Google.