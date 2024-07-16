Роскомнадзор требует от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов в РФ

За последние четыре года YouTube заблокировал 207 российских ресурсов. При этом 83 из них попали под санкции именно в 2024 году. Прежде всего, это каналы RT, РБК, а также аккаунты певцов Shaman и Олега Газманова, писателя Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева и других.