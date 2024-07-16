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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Легковое авто сбило двух самокатчиков в Ростова

Сами виноваты? Сразу два самокатчика попали под колеса иномарки в центре Ростова

16 июля 2024, 12:36
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции
Легковое авто сбило двух самокатчиков в Ростова

Сразу два самокатчика попали под колеса иномарки в центре Ростова

Легковое авто сбило двух самокатчиков в Ростова, подробностями аварии поделились в управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 16 июля на Ворошиловском проспекте. Водитель Ford Fusion, двигаясь со стороны Пушкинской, на «зебре» врезалась в электросамокат. На нём ехали 21-летний водитель и его 19-летний пассажир.

Молодые люди получили серьёзные травмы и сейчас находятся в больнице. По факту происшествия началось расследование.

В ГИБДД напомнили, что, согласно правилам, самокатчики должны пересекать «зебру» пешком. К тому же на самокате не рекомендуется ездить вдвоём.

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Ранее несовершеннолетний самокатчик попал под колёса легковушки в Ростовской области.

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