Сами виноваты? Сразу два самокатчика попали под колеса иномарки в центре Ростова

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
ДТП произошло утром 16 июля на Ворошиловском проспекте. Водитель Ford Fusion, двигаясь со стороны Пушкинской, на «зебре» врезалась в электросамокат. На нём ехали 21-летний водитель и его 19-летний пассажир.
Молодые люди получили серьёзные травмы и сейчас находятся в больнице. По факту происшествия началось расследование.
В ГИБДД напомнили, что, согласно правилам, самокатчики должны пересекать «зебру» пешком. К тому же на самокате не рекомендуется ездить вдвоём.