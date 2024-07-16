Состав футбольного клуба «Ростов» подорожал на шесть миллионов евро

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В сезоне РПЛ 2023/24 состав «Ростова» подорожал на чуть больше, чем шесть миллионов евро — до 59,2 миллиона евро. Это произошло даже с учётом уменьшения числа футболистов в клубе.
Также «Ростов» пополнил свои ряды новыми игроками. Клуб приобрел атакующего полузащитника Константина Кучаева. Стоимость футболиста при выкупе контракта оценивалась в два миллиона евро. Ранее Кучаев играл в московском ЦСКА. Купил «Ростов» за почти два миллиона евро и уругвайского полузащитника Родриго Саравия.
Ранее сообщалось, что Минимущества региона продаст свои акции в футбольном клубе «Ростов».