rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

ФК «Ростов» увеличил стоимость своего состава до 59,2 миллиона евро

Состав футбольного клуба «Ростов» подорожал на шесть миллионов евро

16 июля 2024, 16:59
Фото: pxhere.com
ФК «Ростов» увеличил стоимость своего состава до 59,2 миллиона евро
ФК «Ростов» увеличил стоимость своего состава до 59,2 миллиона евро, сообщает портал Transfermarkt.

В сезоне РПЛ 2023/24 состав «Ростова» подорожал на чуть больше, чем шесть миллионов евро — до 59,2 миллиона евро. Это произошло даже с учётом уменьшения числа футболистов в клубе.

Спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и Матиаса Норманна
Узнать подробнее

Также «Ростов» пополнил свои ряды новыми игроками. Клуб приобрел атакующего полузащитника Константина Кучаева. Стоимость футболиста при выкупе контракта оценивалась в два миллиона евро. Ранее Кучаев играл в московском ЦСКА. Купил «Ростов» за почти два миллиона евро и уругвайского полузащитника Родриго Саравия.

Ранее сообщалось, что Минимущества региона продаст свои акции в футбольном клубе «Ростов».

Читайте также:
Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса«Мне по барабану»: Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова»Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги
#Виктория Прутковская#Спорт#Новости#Ростов-на-Дону#Футбол#ФК "Ростов"#РПЛ#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Футбольный клуб
Подпишитесь
Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе
Сегодня, 16:29
Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя
Сегодня, 16:24
Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:40
Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах
Сегодня, 13:37
«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове
Сегодня, 13:22
Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области
Сегодня, 13:21