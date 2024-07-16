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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Веерные отключения света снова ввели в Ростовской области

Стало известно, какие районы Ростовской области оставят без света из-за сбоя на АЭС

16 июля 2024, 15:56
Фото: pxhere.com
Веерные отключения света снова ввели в Ростовской области

Власти назвали районы Ростовской области, которые обесточат из-за сбоя АЭС

Веерные отключения света снова ввели в Ростовской области, заявили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

По всему Югу России введены временные графики ограничения потребления электричества. Они затронули и Ростовскую область. Ограничения связаны со сбоем на АЭС в Волгодонске.

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС
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Власти Ростовской области заверяют, что частичное ограничение коснется северных, северо-восточных и западных районов региона. Но о кратковременных отключениях света сообщают и жители юга области, в том числе ростовчане и жители Батайска.

Веерные отключения света вводят в Ростовской области не первый раз за это лето. Ранее ограничение власти объясняли аномальной жарой и повышенной нагрузкой на оборудование.

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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Происшествия#Лето 2024
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