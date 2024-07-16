Стало известно, какие районы Ростовской области оставят без света из-за сбоя на АЭС

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По всему Югу России введены временные графики ограничения потребления электричества. Они затронули и Ростовскую область. Ограничения связаны со сбоем на АЭС в Волгодонске.
Власти Ростовской области заверяют, что частичное ограничение коснется северных, северо-восточных и западных районов региона. Но о кратковременных отключениях света сообщают и жители юга области, в том числе ростовчане и жители Батайска.
Веерные отключения света вводят в Ростовской области не первый раз за это лето. Ранее ограничение власти объясняли аномальной жарой и повышенной нагрузкой на оборудование.