Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Со вторник по четверг, с 16 по 18 июля, ожидается солнечная погода. Термометры должны показать +38 градусов.
В пятницу могут начаться дожди, которые будут идти весь день. Но в субботу снова выглянет солнце, а максимальная температура составит +35 градусов.
В воскресенье снова ожидаются осадки. Они начнутся в ночное время и продолжатся днем. В начале следующей недели сложится облачная погода.
Добавим, что в ночное время в регионе температура будет опускаться до +24 градусов.
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