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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области

Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области

16 июля 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на этой неделе сохранится жара и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

Со вторник по четверг, с 16 по 18 июля, ожидается солнечная погода. Термометры должны показать +38 градусов.

В пятницу могут начаться дожди, которые будут идти весь день. Но в субботу снова выглянет солнце, а максимальная температура составит +35 градусов.

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В воскресенье снова ожидаются осадки. Они начнутся в ночное время и продолжатся днем. В начале следующей недели сложится облачная погода.

Добавим, что в ночное время в регионе температура будет опускаться до +24 градусов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди
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