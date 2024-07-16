Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В АЭС заверяют, что защита генератора сработала в штатном режиме. Из-за энергетической защиты энергоблок №1 отключили от сети. Обратно включить его должны после установления и устранения причин сбоя.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится в сообщении пресс-службы атомной электростанции.
Там заявили, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся и находится в норме.
Сейчас из четырех энергоблоков работают только два. Еще один закрывался на плановый ремонт в конце июня.
Из-за сбоя на АЭС в Ростовской области и других субъектах юга России ввели графики временного ограничения подачи электричества.