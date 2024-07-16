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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора

Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя

16 июля 2024, 16:24
Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора
Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора, сообщили в пресс-службе электростанции.

В АЭС заверяют, что защита генератора сработала в штатном режиме. Из-за энергетической защиты энергоблок №1 отключили от сети. Обратно включить его должны после установления и устранения причин сбоя.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится в сообщении пресс-службы атомной электростанции.

Там заявили, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся и находится в норме.

Сейчас из четырех энергоблоков работают только два. Еще один закрывался на плановый ремонт в конце июня.

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Из-за сбоя на АЭС в Ростовской области и других субъектах юга России ввели графики временного ограничения подачи электричества.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Авария#Происшествия#Лето 2024
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