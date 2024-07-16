В ФОМС напомнили о возможностях полиса ОМС для беременных женщин

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В рамках базовой программы ОМС беременным оказывается первичная медико-санитарная помощь, включающая профилактическую, скорую медицинскую, специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Будущие мамы могут наблюдаться в любых женских консультациях независимо от места жительства, прописки и гражданства, передала «Комсомольская правда».
Владелицы полиса ОМС могут рассчитывать на постановку на учет в женской консультации, услуги гинеколога, проведение анализов, осмотр узкими специалистами, проведение УЗИ и КТГ-исследования, аудиологический скрининг, госпитализацию для родоразрешения и последующую медицинскую помощь для матери и ребенка.
При наличии медицинских показаний эпидуральная анестезия также доступна бесплатно. Кроме того, женщина может пригласить на роды кого-то из близких.
С этого года базовая программа ОМС расширена: в перечень услуг вошло консультирование медицинским психологом.
Иногда для наблюдения беременных требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которая также доступна по полису ОМС. Женщины имеют право на бесплатную медицинскую помощь не только во время беременности и родов, но и в послеродовой период, при абортах, врожденных аномалиях и некоторых состояниях у детей в перинатальный период.
С 2024 года граждане от 18 до 49 лет смогут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации по полису ОМС. Это поможет выявить заболевания или состояния, которые могут повлиять на беременность, а также факторы риска их развития.
Консультации по интересующим вопросам можно получить в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефону горячих линий территориальных фондов.