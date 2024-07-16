В Гидрометцентре предупредили о «египетской» жаре в +42 градуса в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
До конца недели в Ростовской области и других регионах юга России продержится 40-градусная жара. На Дону она будет доходить до +42 градусов. В соседнем Краснодарском крае температура воздуха составит +37 — +41 градус.
Такие температуры Роман Вильфанд назвал «египетскими». Они на 4-5 градусов выше нормы.
Снизятся значения на столбиках термометров лишь к концу недели. Температура воздуха достигнет +34 — +37 градусов.
Ранее сообщалось, что жара в Ростове побила 73-летний рекорд.