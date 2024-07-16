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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Аномальная жара, установившаяся в Ростовской области, не отступит в ближайшее время

В Гидрометцентре предупредили о «египетской» жаре в +42 градуса в Ростовской области

16 июля 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney
Аномальная жара, установившаяся в Ростовской области, не отступит в ближайшее время

Синоптик Вильфанд предупредил ростовчан о «египетской» жаре в +42 градуса

Аномальная жара, установившаяся в Ростовской области, не отступит в ближайшее время, заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До конца недели в Ростовской области и других регионах юга России продержится 40-градусная жара. На Дону она будет доходить до +42 градусов. В соседнем Краснодарском крае температура воздуха составит +37 — +41 градус.

Такие температуры Роман Вильфанд назвал «египетскими». Они на 4-5 градусов выше нормы.

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Снизятся значения на столбиках термометров лишь к концу недели. Температура воздуха достигнет +34 — +37 градусов.

Ранее сообщалось, что жара в Ростове побила 73-летний рекорд.

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