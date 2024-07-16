В Роскачестве назвали лучшие приложения для поиска исполнителей услуг

Работа всех приложений, которые были исследованы, отличается корректностью и стабильностью. В каждом из них, за исключением Workzilla, предусмотрена возможность выбора категории заказа, а также возможности подробного описания заказа с предложением стоимости выполнения работ. Кроме этого, в этих сервисах можно просматривать число откликов, связываться с исполнителем в чате. Также предусмотрена функция обмена контактами.