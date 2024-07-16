В Роскачестве назвали лучшие приложения для поиска исполнителей услуг

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Приложение «Авито» на iOS получило 4,45 баллов, а на Android — 4,29. Максимальный балл — 5.
Кроме Авито, эксперты исследовали приложения YouDo, Kwork и «Яндекс Услуги». В число изучаемых сервисов также вошли «Профи», Fl.ru, Workzilla. Все эти ресурсы были оценены по 146 критериям. Прежде всего, аналитики обращали внимание на такие параметры, как удобство, безопасность и другие.
Удобство
На Авито Услугах есть инструмент записи в режиме онлайн, позволяющий пользователям узнавать расписание исполнителей. Также предусмотрена возможность заказа срочной услуги или комплекса услуг под ключ.
Функционал
Работа всех приложений, которые были исследованы, отличается корректностью и стабильностью. В каждом из них, за исключением Workzilla, предусмотрена возможность выбора категории заказа, а также возможности подробного описания заказа с предложением стоимости выполнения работ. Кроме этого, в этих сервисах можно просматривать число откликов, связываться с исполнителем в чате. Также предусмотрена функция обмена контактами.
Также во всех приложениях, которые были проанализированы, есть возможность уточнения статуса проверки документов исполнителя. В результате Авито и «Профи» оказались самыми функциональными приложениями.
Удобство
Чтобы оценить удобство, исследователи взяли за основу результаты немодерируемого пользовательского тестирования, участниками которого стали 147 пользователей таких приложений. Лучший результат — у Авито.
Доступность
На платформе Android поддержка динамичного шрифта присутствует во всех приложениях, а на iOS она реализована только у одного, и то частично.
Безопасность
Только со стороны FL.ru на Android не поступало запросов ненужных разрешений. При этом запрашиваемые разрешения приложение поясняло. Самый низкий балл по этому параметру — у «Профи». Это приложение имеет достаточно много неправомерных доступов. Аналитики не выявили уязвимых мест в передаче данных приложений и данных пользователей.
Важный критерий оценки — безопасная сделка, при которой исполнитель переводит деньги площадке, выступающей гарантом работы исполнителя. Эта функция предусмотрена во всех приложениях, за исключением «Профи» и «Яндекс Услуг».
Конфиденциальность данных
Все приложения подошли к вопросу защиты персональных данных достаточно ответственно. У каждого из сервисов оценка по этому критерию — выше 4,5 баллов.
Результаты
По итогам анализа в тройку лучших сервисов на платформе Android вошли: «Авито» (4,29), YouDo: поиск работы и услуг (4,18) и Kwork (4,08). На iOS — «Авито» (4,45), «Профи — услуги и мастера» (4,13) и YouDo: «Услуги・Бизнес・Работа в России» (4,00).