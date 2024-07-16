rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Энергоблок №1 АЭС в Волгодонске отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора

В Ростовской АЭС сделали заявление после сбоя на энергоблоке

16 июля 2024, 15:32
Фото: Пресс-службА Ростовской атомной электростанции
Энергоблок №1 АЭС в Волгодонске отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора
Энергоблок №1 АЭС в Волгодонске отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора, заявили в пресс-службе Ростовской атомной электростанции.

Из-за сбоя на АЭС в Ростовской области и других регионах ввели временные ограничения на подачу электричества. В пресс-службе самой атомной электростанции объяснили, что ее первый энергоблок отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — заверяют там.

После установления и устранения причин срабатывания защиты энергоблок снова подключат к сети.

В Ростовской АЭС добавили, что радиационный фон не изменялся. Второй и четвертый энергоблок работают в штатном режиме. Третий энергоблок с конца июня находится на плановом ремонте.

Прокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света
Узнать подробнее

В Минэнерго России заверили, что держат работы на АЭС в Ростовской области под контролем.

Читайте также:
Иномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской областиНормам не соответствует 35% проб воды из мест для купания в Ростовской областиРостовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Авария#Волгодонский район#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе
Сегодня, 16:29
Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя
Сегодня, 16:24
Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:40
Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах
Сегодня, 13:37
«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове
Сегодня, 13:22
Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области
Сегодня, 13:21