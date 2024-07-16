В Ростовской АЭС сделали заявление после сбоя на энергоблоке

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Из-за сбоя на АЭС в Ростовской области и других регионах ввели временные ограничения на подачу электричества. В пресс-службе самой атомной электростанции объяснили, что ее первый энергоблок отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора.
«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — заверяют там.
После установления и устранения причин срабатывания защиты энергоблок снова подключат к сети.
В Ростовской АЭС добавили, что радиационный фон не изменялся. Второй и четвертый энергоблок работают в штатном режиме. Третий энергоблок с конца июня находится на плановом ремонте.