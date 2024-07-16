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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Нужно ли вводить оплату за информацию о пьяных водителях в Ростовской области

В Ростовской области предложили платить жителям за сообщения о пьяных водителях

16 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Нужно ли вводить оплату за информацию о пьяных водителях в Ростовской области

Общественник предложил платить дончанам за сообщения о пьяных водителях

Система профилактики езды в нетрезвом состоянии, которая работала 30-40 лет назад, не оправдывает себя. В Ростовской области в тестовом режиме нужно вводить систему поощрения за информацию о пьяных водителях, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в некоторых российских регионах решили выплачивать вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях. В частности, сообщивший о пьяном за рулем в Амурской области, может получить от пяти до семи тысяч рублей.

«Штаты инспекторов ГИБДД сильно урезаны. Упор делали на камеры слежения. Но камеры не могут отследить состояние человека, находящегося за управлением автомобиля. Поэтому если нет других способов, меру финансового поощрения граждан, сообщающих о нетрезвых водителях, я считаю, нужно применять», — отмечает Владислав Махмудов.

Эксперт добавляет, что, особенно в летнее время, Ростовская область сталкивается с множеством случаев, когда недобросовестные водители садятся за руль после употребления алкоголя. Результатом этого чаще всего становятся ДТП с травмами, увечьями и даже гибелью людей, включая и самих водителей.

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«Чтобы предотвратить эти факторы, можно в тестовом режиме запустить систему вознаграждений за сведения о нетрезвых водителях — хотя бы до октября. Ведь сентябрь у нас особый период. Дети идут в школу, а в это время многие возвращаются домой с отдыха. Нередко водители могут употребить алкоголь, рассчитывая на авось. И это самоубеждение играет очень злую шутку», — уверен эксперт.

Главное, по словам собеседника, не допустить перекосов — злоупотребления сведением о нетрезвом водителе.

«Нужно отладить систему — каким образом люди будут передавать сведения и что будет, если факт не подтвердится. Но если в других регионах практика показала себя с положительной стороны, то почему бы ее не применить и в Ростовской области», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове спасатели вызволяли двух человек из машины, протаранившей заправку в Ростове. Уточнялось, что водитель якобы был в нетрезвом состоянии.

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