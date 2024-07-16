В Ростовской области предложили платить жителям за сообщения о пьяных водителях

Эксперт добавляет, что, особенно в летнее время, Ростовская область сталкивается с множеством случаев, когда недобросовестные водители садятся за руль после употребления алкоголя. Результатом этого чаще всего становятся ДТП с травмами, увечьями и даже гибелью людей, включая и самих водителей.