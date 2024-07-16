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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС

16 июля 2024, 13:58
Фото: 1MI
Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС
В Ростовской области из-за сбоя начали ограничивать электроснабжение, сообщает Минэнерго.

Во вторник, 16 июля, возникли проблемы в энергосистеме Юга России. В частности, произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

Учитывая повышенную нагрузку на систему, приняли решение ввести временные графики ограничения потребления. Это должно помочь сохранить устойчивость энергосистемы.

В министерстве уточнили, что они взяли под контроль ремонтные работы. Сколько они могут продлиться, не раскрывается.

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Добавим, что в регионе сложилась очень жаркая погода, поэтому веерные отключения света вводят не в первый раз. Это вызывает множество жалоб со стороны местных жителей.

Ранее власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электроснабжение#Происшествия
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