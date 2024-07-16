Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Во вторник, 16 июля, возникли проблемы в энергосистеме Юга России. В частности, произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.
Учитывая повышенную нагрузку на систему, приняли решение ввести временные графики ограничения потребления. Это должно помочь сохранить устойчивость энергосистемы.
В министерстве уточнили, что они взяли под контроль ремонтные работы. Сколько они могут продлиться, не раскрывается.
Добавим, что в регионе сложилась очень жаркая погода, поэтому веерные отключения света вводят не в первый раз. Это вызывает множество жалоб со стороны местных жителей.
Ранее власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии.