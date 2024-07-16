Власти Ростова рассказали, когда в городе восстановят электроснабжение

Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. От сети отключили один из энергоблоков электростанции. По этой причине на всем юге России наблюдаются перебои со светом. Веерные отключения света коснулись и Ростова. В городе частично обесточены оказались центр, Западный жилой массив и Александровка.