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Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии

Власти Ростова рассказали, когда в городе восстановят электроснабжение

16 июля 2024, 17:16
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии, заявил градоначальник Алексей Логвиненко.

Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. От сети отключили один из энергоблоков электростанции. По этой причине на всем юге России наблюдаются перебои со светом. Веерные отключения света коснулись и Ростова. В городе частично обесточены оказались центр, Западный жилой массив и Александровка.

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС
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Градоначальник Алексей Логвиненко заявил, что больницы и поликлиники переключают на резервные линии для бесперебойного электроснабжения. К остальным потребителям свет вернется после устранения сбоя на АЭС.

«Сформированы аварийные бригады, которые при выявлении нештатных ситуаций незамедлительно приступят к ремонтным работам», — заключил глава администрации.

Ситуацию со сбоем на Ростовской АЭС держит под контролем Минэнерго России.

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