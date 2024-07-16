Власти Ростова рассказали, когда в городе восстановят электроснабжение

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. От сети отключили один из энергоблоков электростанции. По этой причине на всем юге России наблюдаются перебои со светом. Веерные отключения света коснулись и Ростова. В городе частично обесточены оказались центр, Западный жилой массив и Александровка.
Градоначальник Алексей Логвиненко заявил, что больницы и поликлиники переключают на резервные линии для бесперебойного электроснабжения. К остальным потребителям свет вернется после устранения сбоя на АЭС.
«Сформированы аварийные бригады, которые при выявлении нештатных ситуаций незамедлительно приступят к ремонтным работам», — заключил глава администрации.
Ситуацию со сбоем на Ростовской АЭС держит под контролем Минэнерго России.