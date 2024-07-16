Врач Чернышова призвала к осторожности при употреблении в пищу речной рыбы

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Накануне Дня рыбака, который в этом году приходится на 14 июля, Pravda.Ru попросила специалиста оценить безопасность рыбы, выловленной в местном водоёме.
«С речной рыбой одна главная опасность, и она не связана с чистотой водоёма. Она связана с распространённостью такого паразита, который называется печёночный сосальщик или описторхоз. Есть районы, где рыба поголовно болеет этим паразитом», — ответила она.
По словам собеседницы издания, ей известно множество случаев этого заболевания. «У меня был случай, когда мне приводили ребёнка, его не брали в садик, потому что у ребенка в 4 года была желтуха. А гепатита нет. Исследовали — вирусов нет. У ребёнка печень увеличена и желтуха. И это оказался описторхоз прямо такой яркий. Там много было сосальщиков, которые в печени живут, и печень страдает от этого», — рассказала врач.
«Самое главное правило — речная рыба должна быть очень хорошо прожарена. Очень хорошо прожарена. Никакой полусырой рыбы, никакой просоленной икры. Любая недостаточная кулинарная обработка резко увеличивает риск заболевания описторхозом, особенно в тех районах, где он природно распространён — это называется природно эндемичные районы. В этих районах особенно надо быть аккуратными», — посоветовала она.
«От рыбы можно заразиться паразитами. Речная рыба особенно этим славится. И свежую речную рыбу надо хорошенько проваривать, прожаривать и никакой просоленной икры не употреблять», — заключила специалист.