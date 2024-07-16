Врач Чернышова призвала к осторожности при употреблении в пищу речной рыбы

По словам собеседницы издания, ей известно множество случаев этого заболевания. «У меня был случай, когда мне приводили ребёнка, его не брали в садик, потому что у ребенка в 4 года была желтуха. А гепатита нет. Исследовали — вирусов нет. У ребёнка печень увеличена и желтуха. И это оказался описторхоз прямо такой яркий. Там много было сосальщиков, которые в печени живут, и печень страдает от этого», — рассказала врач.