Юрист назвал суммы штрафа в Ростове за неубранные фекалии собак

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, что в России разрабатывают закон, который позволит штрафовать владельцев домашних животных за несоблюдение правил выгула собак. СМИ сообщают, что в рамках этого закона сумма штрафа для граждан за неубранные собачьи экскременты на улице может доходить до 10 тысяч рублей.
«Этому законопроекту пока еще предстоит рассмотрение на пленарных заседаниях Госдумы. На каждом этапе его могут корректировать или отзывать обратно. Полагаю, что законопроект будут рассматривать в комплексе требований к содержанию и обращению с домашними животными», — отмечает Антон Габович.
Тем не менее, по словам собеседника, в рамках закона об административных наказаниях в Ростовской области уже давно могут применяться штрафы к владельцам собак за не убранные продукты жизнедеятельности животных.
Юрист подчеркивает, что для простых ростовчан штраф за оставленные на улице собачьи экскременты составляет от одной до полутора тысячи рублей. Для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафа возрастают. В этом случае граждан могут оштрафовать от 2,5 до 5 тысяч рублей, а должностных лиц — до 15 тысяч рублей.
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