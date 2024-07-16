Юрист назвал суммы штрафа в Ростове за неубранные фекалии собак

Юрист подчеркивает, что для простых ростовчан штраф за оставленные на улице собачьи экскременты составляет от одной до полутора тысячи рублей. Для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафа возрастают. В этом случае граждан могут оштрафовать от 2,5 до 5 тысяч рублей, а должностных лиц — до 15 тысяч рублей.