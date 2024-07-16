Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей

Так, в салонах красоты и в сфере фитнеса предлагаемая работодателями зарплата в среднем выросла на 21%. Сейчас там платят в среднем 53,4 тысячи рублей. Также заметный рост произошел в сфере продаж. Там компании стали платить на 17% больше — 49,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров отрасль строительства. Средний предлагаемый доход там достиг 77,1 тысячи рублей — на 15% больше, чем годом ранее.