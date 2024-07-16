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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей

Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей

16 июля 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей
За последние полгода средние предлагаемые зарплаты в Ростове-на-Дону больше всего выросли в сфере фитнеса и красоты, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Так, в салонах красоты и в сфере фитнеса предлагаемая работодателями зарплата в среднем выросла на 21%. Сейчас там платят в среднем 53,4 тысячи рублей. Также заметный рост произошел в сфере продаж. Там компании стали платить на 17% больше — 49,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров отрасль строительства. Средний предлагаемый доход там достиг 77,1 тысячи рублей — на 15% больше, чем годом ранее.

Зарплаты таксистов работодатели подняли на 11%. Новые сотрудники могут рассчитывать на доход там в районе 105,9 тысячи рублей. На производствах предлагаемые соискателям зарплаты выросли на 10% — до 66,1 тысячи рублей.

Аналитики рассказали, в каких сферах больше всего выросли зарплаты в РостовеАналитики рассказали, в каких сферах больше всего выросли зарплаты в Ростове
Аналитики рассказали, в каких сферах больше всего выросли зарплаты в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Отметим, что в Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется в пределах от 45 тысяч до 95 тысяч рублей.

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