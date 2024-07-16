Жара в Ростове побила 73-летний рекорд

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
16 июля в Ростове стало самым жарким за всю историю наблюдений. В этот день температура воздуха в городе достигла +40 градусов. Ранее самое жаркое 16 июля в городе было зафиксировано в 1951 году. Но тогда температура составляла лишь чуть больше +36 градусов.
С начала июля это уже четвертый температурный рекорд, установленный в Ростове. До этого максимальные значения на столбиках термометров фиксировали 5, 9 и 15 июля.
При этом в городе уже несколько недель нет дождей. Небо остается ясным. Скорость ветра не превышает семи метров в секунду.