Жара в Ростове побила 73-летний рекорд

16 июля в Ростове стало самым жарким за всю историю наблюдений. В этот день температура воздуха в городе достигла +40 градусов. Ранее самое жаркое 16 июля в городе было зафиксировано в 1951 году. Но тогда температура составляла лишь чуть больше +36 градусов.