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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Ростове жаркая погода побила рекорд 1951 года

Жара в Ростове побила 73-летний рекорд

16 июля 2024, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жаркая погода побила рекорд 1951 года
В Ростове жаркая погода побила рекорд 1951 года, сообщает портал rostovmeteo.ru.

16 июля в Ростове стало самым жарким за всю историю наблюдений. В этот день температура воздуха в городе достигла +40 градусов. Ранее самое жаркое 16 июля в городе было зафиксировано в 1951 году. Но тогда температура составляла лишь чуть больше +36 градусов.

С начала июля это уже четвертый температурный рекорд, установленный в Ростове. До этого максимальные значения на столбиках термометров фиксировали 5, 9 и 15 июля.

При этом в городе уже несколько недель нет дождей. Небо остается ясным. Скорость ветра не превышает семи метров в секунду.

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Дожди вернутся в Ростов не раньше 21 июля. Вместе с ними ожидается и понижение температуры воздуха.

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