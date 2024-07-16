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Жительница Ростовской области пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения

Жительница Ростовской области пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения

16 июля 2024, 11:44
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
Жительница Ростовской области пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения
В Ростовской области потребовалась помощь женщине, которая упала в канаву и не смогла выбраться, сообщает ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

В ночное время женщина упала в узкую двухметровую канаву, которую не заметила. Она повредила ногу и не смогла в итоге выбраться.

Женщине помогли прибывшие спасатели, которые достали ее, положили на одеяло и отнесли к машине скорой помощи.

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Пациентка была доставлена в больницу в сопровождении спасателей, которые помогали с ее транспортировкой внутри медицинского учреждения и оказывали помощь врачам.

В каком сейчас состоянии пострадавшая, не раскрывается.

Ранее потерявшую больше литра крови во время родов девушку спасли в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Помощь#Пострадавшая
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