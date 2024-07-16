Жительница Ростовской области пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В ночное время женщина упала в узкую двухметровую канаву, которую не заметила. Она повредила ногу и не смогла в итоге выбраться.
Женщине помогли прибывшие спасатели, которые достали ее, положили на одеяло и отнесли к машине скорой помощи.
Пациентка была доставлена в больницу в сопровождении спасателей, которые помогали с ее транспортировкой внутри медицинского учреждения и оказывали помощь врачам.
В каком сейчас состоянии пострадавшая, не раскрывается.
Ранее потерявшую больше литра крови во время родов девушку спасли в Ростове-на-Дону.