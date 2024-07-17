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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области

Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области

17 июля 2024, 15:47
Фото: 1MI
В Ростовской области с 2025 года планируется задействовать беспилотники для ликвидации пожаров, сообщили в региональном УМЧС.

ТАСС со ссылкой на слова главы управления Сергея Филиппова пишет, что дроны будут использовать при различных возгораниях, в том числе в многоквартирных домах. Пока же устройства применяются для профилактической работы на водоемах.

Филиппов сообщил, что они в настоящее время изучают опыт и прорабатывают этот вопрос совместно с военными, выразив уверенность, что в следующем году они обязательно проинформируют о том, как эти возможности уже используются.

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Отмечается, что дрон может подниматься на высоту 10-тиэтажного дома и без участия пожарных забрасывать в горящую квартиру шары с огнетушащими веществами.

Ранее огромный склад с автозапчастями охватил огонь в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Беспилотники
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