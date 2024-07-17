Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
ТАСС со ссылкой на слова главы управления Сергея Филиппова пишет, что дроны будут использовать при различных возгораниях, в том числе в многоквартирных домах. Пока же устройства применяются для профилактической работы на водоемах.
Филиппов сообщил, что они в настоящее время изучают опыт и прорабатывают этот вопрос совместно с военными, выразив уверенность, что в следующем году они обязательно проинформируют о том, как эти возможности уже используются.
Отмечается, что дрон может подниматься на высоту 10-тиэтажного дома и без участия пожарных забрасывать в горящую квартиру шары с огнетушащими веществами.
Ранее огромный склад с автозапчастями охватил огонь в Ростове-на-Дону.