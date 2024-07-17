Чиновников в Ростове-на-Дону оштрафовали за фотографию «Театра кукол»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Индивидуальный предприниматель Александр Лаврентьев подал иск к Департаменту экономики Ростова на 60 тысяч рублей. Бизнесмен требовал от чиновников компенсации за нарушение исключительного права на фото «Театр кукол».
Суд установил, что ответчик разместил на своем сайте фото, исключительные права на которое принадлежат фотографу Александру Беленькому. На самой фотографии была даже подпись, идентифицирующая автора. Иск в суд подал Лаврентьев как доверительный управляющий исключительными правами на фото.
Департамент экономики возразил, что является лишь информационным посредником, к которому не могут быть применены меры ответственности. Оформлением сайта занимались индивидуальный предприниматель Сага А.С. и ООО «МИБОК». Те в свою очереди заявили, что сомневаются в авторстве фотографии.
Суд же исходил из того, что фактическим владельцем сайта все-таки является Департамент экономики, а потому именно он будет отвечать за нарушение. Доказать, что фотографию разместили оформители сайта чиновники не смогли.
«Само по себе заключение со сторонним лицом договора на техническую поддержку сайта не является обстоятельством, исключающим ответственность владельца сайта за незаконное использование на этом сайте результатов интеллектуальной деятельности», — говорится в постановлении суда.
Тем не менее исковые требования суд удовлетворил лишь частично. С Департамента экономики Ростова взыскали десять тысяч рублей компенсации и почти 400 рублей госпошлины.
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