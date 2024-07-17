ДАДС досрочно завершит строительство 10-километрового отрезка на М-12

Издание Новые Известия пишет, что в рамках этого проекта предусмотрено возведение 5 искусственных сооружений, включая путепроводы тоннельного типа, которые используются для проезда сельскохозяйственной техники, прогона скота. Также будут построены мосты и биопереход. Эти элементы проекта не только улучшат транспортную инфраструктуру, но и помогут сохранить природную среду. На сегодняшний день готовность большинства из них составляет 80%. В соответствии с графиком проекта работы завершатся к сентябрю текущего года.