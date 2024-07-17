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ДАДС досрочно завершит строительство 10-километрового отрезка на М-12

ДАДС досрочно завершит строительство 10-километрового отрезка на М-12

17 июля 2024, 09:55
Фото: АО «Донаэродорстрой»
Компания «ДАДС» (АО «Донаэродорстрой») быстрыми темпами реализует проект на автомагистрали М-12. На участке Дюртюли — Ачит длиной в десять километров работы выполняются в соответствии с установленным графиком, и уже 25% от всего пути уложено асфальтобетоном.

Издание Новые Известия пишет, что в рамках этого проекта предусмотрено возведение 5 искусственных сооружений, включая путепроводы тоннельного типа, которые используются для проезда сельскохозяйственной техники, прогона скота. Также будут построены мосты и биопереход. Эти элементы проекта не только улучшат транспортную инфраструктуру, но и помогут сохранить природную среду. На сегодняшний день готовность большинства из них составляет 80%. В соответствии с графиком проекта работы завершатся к сентябрю текущего года.

Генеральный директор компании «ДАДС» Борис Сазонкин сообщил, что пару лет назад было создано новое профессиональное подразделение — департамент по строительству искусственных сооружений. Теперь же компания оценила оправданность данного решения, поскольку сейчас в Российской Федерации активно ведется строительство — специализированные предприятия загружены работой, повышают цены на свои услуги. Создание нового департамента позволило ДАДС значительно сократить траты на субподрядчика, улучшить управление строительством и контроль на всех этапах процесса, а также снизить затраты на ремонт и обслуживание, оптимизировать сроки строительства.

На сегодняшний день специалисты компании на объекте проводят работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству системы ливневой канализации, очистных сооружений, а также прокладке кабельной канализации для автоматизированных систем управления и диспетчеризации дорожного движения.

Компания ДАДС использует комплексную технологию создания асфальтобетонных смесей Superpave на трассе М-12 Дюртюли — Ачит. Данная инновационная система проектирования состава смесей позволяет производить дорожные покрытия, обладающие повышенной устойчивостью к трещинам при низких температурах, а также меньшей склонностью к деформациям и усталостным повреждениям.

Основная особенность этого метода заключается в прогнозировании состояния дорожного покрытия с учетом влияния внешних факторов конкретного региона и ожидаемой интенсивности движения. В расчет принимаются глубина колеи, усталостные трещины, среднестатистическая атмосферная температура и уровень влажности. Дорожные покрытия, созданные с применением рационально подобранных составов и современного лабораторного оборудования, показывают высокую стойкость к износу и механическим повреждениям.

Использование технологии Superpave в обширных погодно-климатических регионах РФ позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия до 12 лет.

В строительстве этого участка автодороги задействовано 450 высококвалифицированных специалистов и более 150 единиц техники. С начала года компания нарастила ресурсы на объекте, утроив количество рабочих и техники, что свидетельствует о масштабе и важности проводимых работ.

Согласно контракту, компания должна завершить все работы к июню следующего года, но в АО «Донаэродорстрой» планируют сдать объект в эксплуатацию и запустить движение уже в октябре текущего года. Этот новый участок автодороги на маршруте Казань — Екатеринбург улучшит безопасность движения, перенаправит грузовой трафик за пределы населенных пунктов, сократит время в пути и обеспечит быструю связь между крупнейшими региональными центрами.

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