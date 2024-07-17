Двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Пожар произошел на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Ленина в Волгодонске. Там в одной из квартир загорелся шкаф. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В его тушении задействовали 17 спасателей и шесть единиц техники.
Ожоги в пожаре получили четырёхлетний и пятилетний братья. Отравился угарным газом их 63-летний сосед. Пострадавшим помощь оказали медики.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за игр детей с огнём.
Ранее спасатель предостерёг ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.