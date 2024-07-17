Двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области

Пожар произошел на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Ленина в Волгодонске. Там в одной из квартир загорелся шкаф. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В его тушении задействовали 17 спасателей и шесть единиц техники.