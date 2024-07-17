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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Ростовской области дети играли с огнем в шкафу и спровоцировали крупный пожар

Двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области

17 июля 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Ростовской области дети играли с огнем в шкафу и спровоцировали крупный пожар
Шалости с огнем в шкафу стали причиной пожара и увечий в Волгодонске, подробностями происшествия поделились в управлении МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Ленина в Волгодонске. Там в одной из квартир загорелся шкаф. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В его тушении задействовали 17 спасателей и шесть единиц техники.

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Ожоги в пожаре получили четырёхлетний и пятилетний братья. Отравился угарным газом их 63-летний сосед. Пострадавшим помощь оказали медики.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за игр детей с огнём.

Ранее спасатель предостерёг ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.

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