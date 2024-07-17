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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Эксперты рассказали о пользе свекольного порошка для спортсменов

Эксперты рассказали о пользе свекольного порошка для спортсменов

17 июля 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты утверждают, что из свеклы можно приготовить множество разнообразных решений для здорового питания.

Как сообщает newkhakasiya.online, производители пищевых добавок отмечают благоприятное воздействие свекольного порошка на сердечно-сосудистую систему и его способность облегчать физические нагрузки.

Свекольный порошок доступен как самостоятельный продукт, так и в составе различных пищевых добавок, включая энергетики и жевательные таблетки. По данным производителей, этот продукт повышает уровень энергии, улучшает спортивные показатели, способствует укреплению здоровья сердца благодаря стабилизации артериального давления и улучшению кровообращения.

Свекла сама по себе является ценным источником витаминов и нитратов, включая беталаин, который защищает сердечно-сосудистую систему. Даже после переработки в порошок полезные вещества сохраняются, хотя их концентрация зависит от сорта свеклы и метода обработки. Исследования подтверждают, что полезные свойства сохраняются как в свекольном соке, так и в порошке, который чаще всего представляет собой сублимированный сок.

В форме порошка свекла снижает артериальное давление, облегчает интенсивные тренировки, повышает выносливость, улучшает физическую производительность и ускоряет восстановление мышц.

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