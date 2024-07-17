Эксперты рассказали о пользе свекольного порошка для спортсменов

Свекла сама по себе является ценным источником витаминов и нитратов, включая беталаин, который защищает сердечно-сосудистую систему. Даже после переработки в порошок полезные вещества сохраняются, хотя их концентрация зависит от сорта свеклы и метода обработки. Исследования подтверждают, что полезные свойства сохраняются как в свекольном соке, так и в порошке, который чаще всего представляет собой сублимированный сок.