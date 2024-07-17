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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

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Из-за сильной нагрузки на линии в Ростовской области снова будут веерно отключать электричество

Голубев объяснил, почему в Ростовской области не предупреждают об отключении света

17 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI
Из-за сильной нагрузки на линии в Ростовской области снова будут веерно отключать электричество

Голубев объяснил, почему нельзя заранее сообщить об отключении света на Дону

Из-за сильной нагрузки на линии в Ростовской области снова будут веерно отключать электричество, сообщил губернатор Василий Голубев.

Перегрузка высоковольтной линии произошла в Ростовской области. Оператор Единой энергетической системы дал команду ввести ограничение на электроснабжение в регионе. Из-за веерных отключений света обесточены оказались дома в Ростове, Батайске, Азове и некоторых других муниципалитетах.

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Губернатор объяснил, что информировать население заранее об отключения не получается.

«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — заверят губернатор.

Ранее ростовчане рассказали, как переживают отключения света.

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