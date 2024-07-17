Голубев объяснил, почему в Ростовской области не предупреждают об отключении света

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Перегрузка высоковольтной линии произошла в Ростовской области. Оператор Единой энергетической системы дал команду ввести ограничение на электроснабжение в регионе. Из-за веерных отключений света обесточены оказались дома в Ростове, Батайске, Азове и некоторых других муниципалитетах.
Губернатор объяснил, что информировать население заранее об отключения не получается.
«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — заверят губернатор.
Ранее ростовчане рассказали, как переживают отключения света.