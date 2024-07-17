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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Облачность и грозы прогнозируются в Ростове ближе к выходным

Грозы надвигаются на Ростов-на-Дону

17 июля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Облачность и грозы прогнозируются в Ростове ближе к выходным
Облачность и грозы прогнозируются в Ростове ближе к выходным, сообщили синоптики.

Сильная жара около +40 градусов продержится в Ростове до четверга, 18 июля. В городе будет солнечно и безветренно. Но уже в пятницу синоптики прогнозируют грозы. Сами осадки будут минимальны. Температура воздуха снизится до +34 градусов днем и +24 градусов вечером. Скорость ветра составит около десяти метров в секунду.

Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области
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С 22 июля в Ростове будет облачно с прояснениями. Сильная жара на время отступит. Средние значения температуры воздуха составят +32 — +33 градуса в дневное время и +21 — +23 градуса в вечерние часы.

Ранее жара в Ростове-на-Дону побила 73-летний рекорд.

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