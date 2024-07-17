Грозы надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Сильная жара около +40 градусов продержится в Ростове до четверга, 18 июля. В городе будет солнечно и безветренно. Но уже в пятницу синоптики прогнозируют грозы. Сами осадки будут минимальны. Температура воздуха снизится до +34 градусов днем и +24 градусов вечером. Скорость ветра составит около десяти метров в секунду.
С 22 июля в Ростове будет облачно с прояснениями. Сильная жара на время отступит. Средние значения температуры воздуха составят +32 — +33 градуса в дневное время и +21 — +23 градуса в вечерние часы.
Ранее жара в Ростове-на-Дону побила 73-летний рекорд.