Грозы надвигаются на Ростов-на-Дону

Сильная жара около +40 градусов продержится в Ростове до четверга, 18 июля. В городе будет солнечно и безветренно. Но уже в пятницу синоптики прогнозируют грозы. Сами осадки будут минимальны. Температура воздуха снизится до +34 градусов днем и +24 градусов вечером. Скорость ветра составит около десяти метров в секунду.