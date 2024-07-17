Контрафактные сигареты на 343 млн рублей нашли у банды из Ростовской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Фигуранты с 2019 года занимались сбытом сигареты в нескольких регионах, в том числе на оптовых рынках в Москве. Во время обысков на складах нашли 2,1 миллиона пачек с поддельными акцизными марками.
Общая стоимость партии достигла 343 миллионов рублей. Кроме того, обнаружили 46 тонн табака и компоненты, необходимые при производстве сигарет.
Помимо этого, нашли линии для изготовления товара. Они стоят примерно 500 миллионов рублей.
В отношении нескольких человек возбудили уголовные дела. А организатор банды объявлен в международный розыск.
Ранее два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области.