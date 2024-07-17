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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Контрафактные сигареты на 343 млн рублей нашли у банды из Ростовской области

Контрафактные сигареты на 343 млн рублей нашли у банды из Ростовской области

17 июля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Контрафактные сигареты на 343 млн рублей нашли у банды из Ростовской области
В розыск объявили лидера банды, у которой обнаружили большую партию контрактного табака, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Фигуранты с 2019 года занимались сбытом сигареты в нескольких регионах, в том числе на оптовых рынках в Москве. Во время обысков на складах нашли 2,1 миллиона пачек с поддельными акцизными марками.

Общая стоимость партии достигла 343 миллионов рублей. Кроме того, обнаружили 46 тонн табака и компоненты, необходимые при производстве сигарет.

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Помимо этого, нашли линии для изготовления товара. Они стоят примерно 500 миллионов рублей.

В отношении нескольких человек возбудили уголовные дела. А организатор банды объявлен в международный розыск.

Ранее два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Розыск#Происшествия#Контрафактные товары
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