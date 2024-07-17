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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Один человек погиб в ДТП с загоревшимся авто в Ростовской области

Машина опрокинулась и загорелась на трассе в Ростовской области

17 июля 2024, 06:12
Фото: Шедеврум
Один человек погиб в ДТП с загоревшимся авто в Ростовской области
Один человек погиб в ДТП с загоревшимся авто в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 16 июля на трассе «Шахты — Цимлянск». 39-летний водитель Seat Ibiza не справился с управлением и влетел в пластмассовые ограждения на обочине. Машину занесло влево, после чего она опрокинулась и загорелась.

Известно, что в аварии погиб 39-летний пассажир машины.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

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Ранее грузовик сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель фуры потерял управление и вылетел отбойник, после чего большегруз охватил огонь. Точных данных о состоянии водителя не поступало.

#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Происшествия
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