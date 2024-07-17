Машина опрокинулась и загорелась на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Авария произошла вечером 16 июля на трассе «Шахты — Цимлянск». 39-летний водитель Seat Ibiza не справился с управлением и влетел в пластмассовые ограждения на обочине. Машину занесло влево, после чего она опрокинулась и загорелась.
Известно, что в аварии погиб 39-летний пассажир машины.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Ранее грузовик сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель фуры потерял управление и вылетел отбойник, после чего большегруз охватил огонь. Точных данных о состоянии водителя не поступало.