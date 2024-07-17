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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области

Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области

17 июля 2024, 17:11
Фото: 1MI
Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области
Жителям Ростовской области от мошенников стали приходить фальшивые повестки с требованием прибыть в военкомат, сообщили в администрации Белокалитвинского района.

В распространяемых листовках говорится, что необходимо прибыть в военкомат якобы для прохождения военных сборов.

В администрации рассказали, что тот, кто подписал повестки, не работает в военкомате. Человек, чья фамилия указана, не имеет к нему никакого отношения.

На самих листовках стоит фальшивая печать. В них говорится, что человеку нужно взять с собой вещмешок, предметы личной гигиены, а также еду на 12 часов.

Мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию
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Местных жителей предупредили, что это действуют мошенники, которые хотят заставить людей паниковать. Любо они хотят заставить поверить, что человека якобы призывают и потом предложить помочь решить этот вопрос.

Тех, кто столкнулся с этой ситуацией, попросили звонить в военкомат и уточнять информацию.

До этого мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Военкомат#Происшествия#Поддельные повестки
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