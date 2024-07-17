Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В распространяемых листовках говорится, что необходимо прибыть в военкомат якобы для прохождения военных сборов.
В администрации рассказали, что тот, кто подписал повестки, не работает в военкомате. Человек, чья фамилия указана, не имеет к нему никакого отношения.
На самих листовках стоит фальшивая печать. В них говорится, что человеку нужно взять с собой вещмешок, предметы личной гигиены, а также еду на 12 часов.
Местных жителей предупредили, что это действуют мошенники, которые хотят заставить людей паниковать. Любо они хотят заставить поверить, что человека якобы призывают и потом предложить помочь решить этот вопрос.
Тех, кто столкнулся с этой ситуацией, попросили звонить в военкомат и уточнять информацию.
До этого мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию.