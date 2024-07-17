Новые веерные отключения света вводят в Ростовской области 17 июля

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводится веерное отключение света. Без электроснабжения частично остались жители Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и некоторых других муниципалитетов.
Решение снова ввести график временного ограничения на подачу электричества власти объяснили риском аварийных ситуаций. При этом сказать точно, где и когда отключат свет, они не могут.
«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — заверят губернатор.
Веерные отключения света вводят в Ростове и области уже несколько дней по самым разным причинам. Среди них: перегрузки на оборудовании, атаки беспилотников и сбои в работе АЭС.