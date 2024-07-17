Остались без еды: перебои со светом фиксируют в Ростове, несмотря на запуск блока АЭС

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
16 июля из-за сбоя на АЭС в Волгодонске частично обесточены оказались потребители во всех южных регионах России. Временные графики отключения электричества вводились и в Ростовской области. Утром 17 июля сбой на электростанции устранили. Власти отчитались, что электроснабжение полностью восстановлено.
Тем не менее жители Ростова продолжают жаловаться на отсутствие света в домах. У некоторых в квартирах электричества нет по несколько часов.
«Западный, ул. Лобачевского, 25, света нет 14 часов, причем не на всей улице, а только в 12 домах. Никто не отвечает, аварийная служба молчит, прокуратура и горячая линия тоже молчит. Кто должен за это ответить? Продукты, купленные на пенсию пропали, фрукты и овощи, замороженные на зиму тоже. Люди всю ночь сидели на улице», — пишут в комментариях у градоначальника.
«Это ад. Более 16 часов без света. А нет света — нет ничего! Ни воды, ни туалета, ни связи, ни продуктов, которые пропали в холодильниках», — пишут в городских сообществах.
Также об отключениях света сообщают жители Новочеркасска и Батайска.
Администрация Ростова в комментариях отвечает горожанам, что электроснабжение восстановлено.
Ранее стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя.