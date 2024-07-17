Остались без еды: перебои со светом фиксируют в Ростове, несмотря на запуск блока АЭС

«Западный, ул. Лобачевского, 25, света нет 14 часов, причем не на всей улице, а только в 12 домах. Никто не отвечает, аварийная служба молчит, прокуратура и горячая линия тоже молчит. Кто должен за это ответить? Продукты, купленные на пенсию пропали, фрукты и овощи, замороженные на зиму тоже. Люди всю ночь сидели на улице», — пишут в комментариях у градоначальника.