Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?

Если взглянуть на жилое наследие советского времени, когда страна остро нуждалась в квадратных метрах, то архитекторам было не до урбанистики. Многоэтажки строились по типовым проектам, и задача стояла одна —обеспечить доступным жильем активно растущее население. Как следствие, в большинстве проектов отсутствовал комфорт, дома возводились без акцента на потребности жильцов.