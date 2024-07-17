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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?

Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?

17 июля 2024, 14:12
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Если «театр начинается с вешалки», то жилое здание — с входной группы. С чего же начинается типичный жилой дом в Ростове-на-Дону?

Из чего складывается первое впечатление о доме?

Если взглянуть на жилое наследие советского времени, когда страна остро нуждалась в квадратных метрах, то архитекторам было не до урбанистики. Многоэтажки строились по типовым проектам, и задача стояла одна —обеспечить доступным жильем активно растущее население. Как следствие, в большинстве проектов отсутствовал комфорт, дома возводились без акцента на потребности жильцов.

Зайдя в подъезд типовой «хрущевки», вы попадаете прямо на лестницу, в лучшем случае — на крохотную площадку с почтовыми ящиками.

Оно и понятно: при планировании домов ориентировались не на функциональность, а на скорость постройки — «Даешь пятилетку за полгода!».

Границы комфорта: как современные дома в Ростове «встречают» жильцов сегодня?

Современные тенденции и мировой строительный опыт диктуют новые условия, которые и перенимают крупные строительные компании, такие как «Девелопмент-Юг».

В домах этой строительной корпорации входная группа, холл, лестничные пролеты, площадки между этажами — не просто маршрут, по которому можно кое-как добраться до квартиры, а часть дизайнерского архитектурного решения.

На примере проекта ЖК бизнес-класса «Состояние» от «Девелопмент-Юг» посмотрим, как могут выглядеть входные группы в современных домах Ростова-на-Дону.

Теплота, глубина и домашний уют

На первом и типовых этажах ЖК «Состояние» сформирована схема освещения, поддерживающая атмосферу уютного, теплого и камерного пространства. Это достигается за счет применения точечных светильников верхнего света, скрытой потолочной и стеновой подсветки.

Помещения получаются не пересвеченные, освещение ложится на поверхности участками, формируя приятную глазу игру света и тени.

Эксклюзивность в каждой детали

Над каждым элементом дома трудились архитекторы, дизайнеры, инженеры по освещению и еще целая команда специалистов, целью которой было наполнить комфортом каждую деталь!

Особое внимание было отведено выбору конструкции лифта. Обычно застройщики используют готовые типовые решения. В ЖК «Состояние» установлен лифт, в котором каждая деталь разрабатывалась специально в соответствии со стилистикой оформления всего дома: кнопки, зеркала, потолок и даже цвет пола!

Двери лифта выполнены в нестандартном оформлении: специально для проекта был разработан цвет с матовым покрытием — дорогая «бронза». Нестандартный элемент поддерживается индивидуальным точечным освещением, которое усиливает ощущение премиальности.

Эстетика архитектуры: от внешнего к внутреннему

Архитекторы «Девелопмент-Юг», создавая проект жилого дома «Состояние», ориентировались на историческое наследие Ростова-на-Дону. В архитектуре прошлых лет часто встречается фигурная кирпичная кладка. Вспомним, например, Музей Шолохова или здание Строительного университета.

Ключевой элемент архитектурного облика и интерьера ЖК «Состояние» — кирпич с его фактурой и цветом. Жилой комплекс получается уютный, теплый, дорогой и одновременно минималистичный и современный.

Входная зона в ЖК «Состояние» — это высокий стандарт функциональности и дизайнерского оформления.

Основная цветовая схема — это теплые, светлые оттенки бежевого, темно-серые тона переходящие в черный. Для дверей подобраны темные оттенки дерева со спокойным равномерным рисунком.

Лобби с мягкими зонами ожидания станет еще одной деталью, которая добавит ощущение уюта и в то же время роскошной жизни «как в отеле».

Вот такую атмосферу идеального дома, современного, но по-ростовски гостеприимного, уютного и наполненного элементами роскоши, создает «Девелопмент-Юг» для жителей Ростова-на-Дону.

«Девелопмент-Юг» строит не просто квартиры и жилые проекты, а создает атмосферу для жителей и их гостей, где хочется наслаждаться каждой деталью, открывать мир по-новому и наполнять жизнь приятными впечатлениями и эмоциями!

А что чувствуете вы, заходя в свой дом?

В ЖК «Состояние» действует акция — при покупке квартиры по полной оплате наличными, без субсидирования, компания предлагает скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр.

Это прекрасный шанс сэкономить на покупке квартиры в ЖК бизнес-класса. Претворяйте свои мечты в реальность вместе с «Девелопмент-Юг»!

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