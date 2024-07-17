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Атомная электростанция в Волгодонске вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок

Первый энергоблок вернули к работе на Ростовской АЭС

17 июля 2024, 05:00
Фото: Ростовская АЭС
Атомная электростанция в Волгодонске вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок
Атомная электростанция в Волгодонске вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Ростовская атомная электростанция 17 июля подключила первый энергоблок. Днем ранее его отключали от от сети из-за срабатывания защиты генератора. Специалисты смогли оперативно разобраться с причиной сбоя и устранить ее.

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Сейчас энергоблок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

Из-за сбоя энергоблока перебои со светом начались на всем юге России. Из четырех блоков на АЭС работали только два. Энергоблок №3 закрыли на плановый ремонт еще в конце июня. В Ростовской области сбой стал причиной введения временного графика отключения электричества. Обесточены оказались тысячи местных жителей.

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