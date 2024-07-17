Первый энергоблок вернули к работе на Ростовской АЭС

Из-за сбоя энергоблока перебои со светом начались на всем юге России. Из четырех блоков на АЭС работали только два. Энергоблок №3 закрыли на плановый ремонт еще в конце июня. В Ростовской области сбой стал причиной введения временного графика отключения электричества. Обесточены оказались тысячи местных жителей.