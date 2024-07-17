rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Пожар охватил Парк Галицкого в Краснодаре

Пожар охватил парк Галицкого в Краснодаре. Что известно о происшествии?

17 июля 2024, 10:21
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Пожар охватил Парк Галицкого в Краснодаре

Пожар охватил парк Галицкого в Краснодаре

Огонь полыхает в главном парке Краснодара, сообщает Telegram-канал Mash.

В Краснодаре горит Парк Галицкого. Огонь охватил площадь в районе детских игровых зон и зоны «Парад планет», неподалеку от стадиона футбольного клуба «Краснодар». По словам очевидцев, пламя полыхает буквально в ста метрах от самого стадиона. Дым от пожара видно далеко за пределами парка.

Пожар охватил Парк Галицкого в Краснодаре
Видео: Фото для иллюстрации / Mash

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Информация о происшествии уточняется.

Отметим, что в Краснодаре, как и в Ростове, установилась рекордная жара в +42 градуса. В городе предупреждали о повышенной пожарной опасности.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе.

Читайте также:
Остались без еды: перебои со светом фиксируют в Ростове, несмотря на запуск блока АЭСЖителей Ростовской области предупредили о проверке систем оповещенияГрозы надвигаются на Ростов-на-Дону
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Краснодар#Ростов#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Новые веерные отключения света вводят в Ростовской области 17 июля
Сегодня, 10:39
Голубев объяснил, почему в Ростовской области не предупреждают об отключении света
Сегодня, 11:21
Чиновников в Ростове-на-Дону оштрафовали за фотографию «Театра кукол»
Сегодня, 11:14
Синоптики сообщили, когда жара пойдет на спад в Ростовской области
Сегодня, 10:56
Жители Ростовской области стали массово брать автокредиты
Сегодня, 10:04
Остались без еды: перебои со светом фиксируют в Ростове, несмотря на запуск блока АЭС
Сегодня, 08:43