Пожар охватил парк Галицкого в Краснодаре. Что известно о происшествии?

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Краснодаре горит Парк Галицкого. Огонь охватил площадь в районе детских игровых зон и зоны «Парад планет», неподалеку от стадиона футбольного клуба «Краснодар». По словам очевидцев, пламя полыхает буквально в ста метрах от самого стадиона. Дым от пожара видно далеко за пределами парка.
Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.
Информация о происшествии уточняется.
Отметим, что в Краснодаре, как и в Ростове, установилась рекордная жара в +42 градуса. В городе предупреждали о повышенной пожарной опасности.
Ранее в Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе.