Пожар охватил парк Галицкого в Краснодаре. Что известно о происшествии?

В Краснодаре горит Парк Галицкого. Огонь охватил площадь в районе детских игровых зон и зоны «Парад планет», неподалеку от стадиона футбольного клуба «Краснодар». По словам очевидцев, пламя полыхает буквально в ста метрах от самого стадиона. Дым от пожара видно далеко за пределами парка.