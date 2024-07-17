Развитие экопарка в квартале «Левобережье» обсудили в администрации города

Глава администрации города добавил, что на другом участке, площадью 1,14 га, разместятся 2 футбольных поля. Их обустройство уже началось и должно завершиться в следующем году. Данные спортивные сооружения возведут за счет бюджетных средств.

Об идее создания экопарка в городской администрации заговорили еще в 2022 году. Тогда городские власти пообещали создать рядом с Ворошиловским мостом на левом берегу Дона экологичный парк и различные рекреационные зоны. Документы на планировку территории получила компания ООО «Донэлектросталь». В начале речь шла о предоставлении двух кадастровых участков общей площадью более 20 га, а все объекты, которые там разместятся будут возведены за счет средств инвестора. Сейчас проект создания ростовского экопарка находится в активной фазе.