Ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Один из подписчиков разместил фотографию со своего отдыха на Азовском море. Он показал огромную медузу, которую ему удалось выловить.
Снимок попал в соцсети и набрал большое количество комментариев.
Некоторые пользователи поинтересовались, зачем он это сделал. Другие удивились такому крупному улову.
«Зачем достал? Она тебе мешала?», — поинтересовались подписчики.
«Да там на берег много таких мертвых приносит», — пишут местные жители.
«Доигрались, море становится все более соленым», — заявили ростовчане.
Ранее рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов.
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