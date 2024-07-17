rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря

Ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря

17 июля 2024, 14:29
Фото: pxhere.com
Ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря
Жители Ростовской области удивились огромной медузе, которую выловили в Азовском море, снимок опубликовали в «ВКонтакте» в группе «Это Ростов! Новости».

Один из подписчиков разместил фотографию со своего отдыха на Азовском море. Он показал огромную медузу, которую ему удалось выловить.

Снимок попал в соцсети и набрал большое количество комментариев.

Некоторые пользователи поинтересовались, зачем он это сделал. Другие удивились такому крупному улову.

В Ростовской области рыбак выловил сазана-великана
Узнать подробнее

«Зачем достал? Она тебе мешала?», — поинтересовались подписчики.

Фото: «Это Ростов! Новости» — тг

«Да там на берег много таких мертвых приносит», — пишут местные жители.

«Доигрались, море становится все более соленым», — заявили ростовчане.

Ранее рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов.

Читайте также о том, как рыбак поймал амура больше 15 килограммов.

Читайте также:
Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской областиВ Ростовской области рыбак выловил сазана-великанаРыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амура
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Азовское море#Медуза
Подпишитесь
В Ростовской области запрещают самолеты и лишают людей электричества
Сегодня, 17:57
Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными
Сегодня, 17:27
Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области
Сегодня, 17:11
Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области
Сегодня, 15:47
Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области
Сегодня, 14:59
Контрафактные сигареты на 343 млн рублей нашли у банды из Ростовской области
Сегодня, 14:32