Синоптики сообщили, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

С 21 июля в регион придут небольшие осадки и грозы. Небо станет облачным. Из-за этого снизится температура воздуха. С конца этой недели она в среднем будет составлять +32 — +35 градусов днем и +22 — +23 градуса ночью. Ближе к началу августа температура упадет и вовсе до +25 — +29 градусов в дневное время. Также первые дни августа выдадутся достаточно дождливыми.