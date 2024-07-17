Синоптики сообщили, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Уже несколько недель в регионе держится 40-градусная жара. Ситуация усугубляется отсутствием осадков. Согласно прогнозам синоптиков, такая сильная жара в Ростовской области сохранится до 20 июля.
С 21 июля в регион придут небольшие осадки и грозы. Небо станет облачным. Из-за этого снизится температура воздуха. С конца этой недели она в среднем будет составлять +32 — +35 градусов днем и +22 — +23 градуса ночью. Ближе к началу августа температура упадет и вовсе до +25 — +29 градусов в дневное время. Также первые дни августа выдадутся достаточно дождливыми.
Ранее жара в Ростове побила 73-летний рекорд.