Стало известно, какая будет погода в августе в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Со среды по пятницу, с 17 по 19 июля, температура воздуха будет подниматься до +39 градусов. Ожидается солнечная погода и без осадков.
С 20 числа температура упадет до +35 градусов и будет облачно. Такие условия сохранятся все выходные.
В понедельник возможен дождь, который должен прекратиться в конце дня. Максимальная температура составит +34 градуса.
До 25-го числа погода останется стабильной, а температура окажется на отметке +33 градуса. На следующий день возможны дожди, после чего до конца месяца будет ясно, а температура будет держаться около +31 градуса.
Этот август обещает быть очень теплым, с температурой выше +30 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается 28 солнечных дней, два дня с обильными дождями и один облачный день. Ветер может достигать скорости до пяти метров в секунду.
Средняя температура в августе составит около +30 градусов, но в отдельные дни она может повышаться до 33 градусов. Дожди ожидаются на 15 и 31 августа, а облачной погода будет 6 числа. Все остальные дни станут ясными.
Этот прогноз был составлен сервисом «Яндекс Погода» на основе данных за последние несколько лет.
В начале сентября прогнозируется облачная погода с температурой примерно +26 градусов. С 4 по 6 сентября ожидается переменная облачность, но иногда может выглянуть солнце. С 7 сентября небо полностью затянется облаками. В последующие дни температура снизится до +23 градусов.
С 12 по 15 сентября снова будет облачно, но с 16 по 17 числа вернется солнечная погода. Однако 18 сентября регион накроют дожди.
С 19 числа температура опустится до +22 градусов, а к 23 числу снизится до +20 градусов. Ожидаются осадки 24 и 25 сентября.