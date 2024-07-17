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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Стало известно, когда вернут электричество в Ростовской области

Стало известно, когда вернут электричество в Ростовской области

17 июля 2024, 11:53
Фото: 1MI
Стало известно, когда вернут электричество в Ростовской области

В Ростовской области вернут электричество вечером 17 июля

В Ростовской области возобновят отключенное из-за жары электроснабжение вечером в среду, 17 июля, сообщил глава Минэнергетики региона Андрей Савельев.

Он рассказал, что ограничения вводят на период экстремальных температур. По его словам, нельзя заранее сказать, сколько времени это займет.

Из-за перегрузки высоковольтной линии ограничения затронули несколько территорий, в том числе Ростов-на-Дону, Батайск и Азов. Когда ситуация нормализуется, то электричество сразу включат.

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«Ориентировочное время восстановления электроснабжения 18:00», — уточнил министр.

Добавим, что жителей Ростовской области также предупредили о перебоях с водой в страшную жару.

До этого губернатор Василий Голубев объяснил, почему в регионе не предупреждают об отключении света.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Электроснабжение#Происшествия
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