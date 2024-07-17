Стало известно, когда вернут электричество в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Он рассказал, что ограничения вводят на период экстремальных температур. По его словам, нельзя заранее сказать, сколько времени это займет.
Из-за перегрузки высоковольтной линии ограничения затронули несколько территорий, в том числе Ростов-на-Дону, Батайск и Азов. Когда ситуация нормализуется, то электричество сразу включат.
«Ориентировочное время восстановления электроснабжения 18:00», — уточнил министр.
Добавим, что жителей Ростовской области также предупредили о перебоях с водой в страшную жару.
До этого губернатор Василий Голубев объяснил, почему в регионе не предупреждают об отключении света.