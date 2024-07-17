Температурный рекорд по жаре установили в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Днем в среду температура воздуха поднялась сразу до 39 градусов, что стало рекордным показателем. До этого максимальная температура была в 2016 году, когда термометры показали 38,6 градуса.
Добавим, что самый холодный день 17 июля был в 1945 году. Тогда температура опускалась до 8,4 градуса.
Напомним, что в регионе уже длительное время не уходит сильная жара. Из-за этого власти вводят веерные отключения электричества, чтобы избежать аварийных ситуаций.
По этой причине есть риски отключения водоснабжения сразу в нескольких территориях региона.
Ранее стало известно, какая будет погода в августе в Ростовской области.