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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Температурный рекорд по жаре установили в Ростовской области

Температурный рекорд по жаре установили в Ростовской области

17 июля 2024, 13:16
Фото: 1MI
Температурный рекорд по жаре установили в Ростовской области
В Ростовской области в среду, 17 июля, оказалась самая жаркая погода в этот день за последние несколько лет, следует из данных сайта Zpogoda.

Днем в среду температура воздуха поднялась сразу до 39 градусов, что стало рекордным показателем. До этого максимальная температура была в 2016 году, когда термометры показали 38,6 градуса.

Добавим, что самый холодный день 17 июля был в 1945 году. Тогда температура опускалась до 8,4 градуса.

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Напомним, что в регионе уже длительное время не уходит сильная жара. Из-за этого власти вводят веерные отключения электричества, чтобы избежать аварийных ситуаций.

По этой причине есть риски отключения водоснабжения сразу в нескольких территориях региона.

Ранее стало известно, какая будет погода в августе в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Температурный рекорд
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