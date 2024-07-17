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Published Сегодня, 17:27

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Updated Сегодня, 17:29

Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными

Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными

17 июля 2024, 17:27
Фото: 1MI
Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными
Три человека получили серьезные травмы в аварии с водителем из Ростовской области, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Происшествие случилось на границе Ставрополья и Кубани. Водитель легковушки уснул и выехал на встречную полосу.

Здесь автомобиль протаранил «Газель» дорожной службы, автомобиль задействовали для нанесения разметки. Тяжелые травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.

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Отмечается, что 27-летний автолюбитель не является злостным нарушителем ПДД. Теперь его предстоит проверить на состояние опьянения.

Ранее машина опрокинулась и загорелась на трассе в регионе.

До этого два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#УГИБДД
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