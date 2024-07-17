Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Происшествие случилось на границе Ставрополья и Кубани. Водитель легковушки уснул и выехал на встречную полосу.
Здесь автомобиль протаранил «Газель» дорожной службы, автомобиль задействовали для нанесения разметки. Тяжелые травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Отмечается, что 27-летний автолюбитель не является злостным нарушителем ПДД. Теперь его предстоит проверить на состояние опьянения.
Ранее машина опрокинулась и загорелась на трассе в регионе.
До этого два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове.