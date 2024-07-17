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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:42

Врач Балашова считает, что секрет кавказского долголетия в кисломолочном напитке

17 июля 2024, 06:41
Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова пояснила Pravda. Ru, почему кефир полезен всем и какой жирности он должен быть.

В нынешнее жаркое во всех смыслах время года кефир — отличная альтернатива другим освежающим напиткам, говорит специалист.

«Если человеку приятен вкус, если он кефир в окрошку вместо кваса добавит, то почему нет? Как говорит мой папа, первые два стакана кисло, а потом — ничего, привыкаешь. У кефира нет особых противопоказаний. Просто кому-то не нравится специфический вкус. Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — считает доктор.

Полезным для здоровья кисломолочный напиток делают живые кефирные грибки. На Кавказе о практически чудодейственных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришёл ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов. Наталья Балашова напоминает: свежий, трёхдневный кефир обладает послабляющим действием. С более длительным сроком хранения — скрепляющим, пишет Pravda.Ru.

«По последним данным, молочные продукты без изменённого состава, без изменения по жирности оказали лучше всего эффект. Обезжиренные продукты мы больше не рекомендуем», — вот такая неожиданная рекомендация прозвучала от эксперта.

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