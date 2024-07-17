Врач Балашова считает, что секрет кавказского долголетия в кисломолочном напитке

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В нынешнее жаркое во всех смыслах время года кефир — отличная альтернатива другим освежающим напиткам, говорит специалист.
«Если человеку приятен вкус, если он кефир в окрошку вместо кваса добавит, то почему нет? Как говорит мой папа, первые два стакана кисло, а потом — ничего, привыкаешь. У кефира нет особых противопоказаний. Просто кому-то не нравится специфический вкус. Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — считает доктор.
Полезным для здоровья кисломолочный напиток делают живые кефирные грибки. На Кавказе о практически чудодейственных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришёл ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов. Наталья Балашова напоминает: свежий, трёхдневный кефир обладает послабляющим действием. С более длительным сроком хранения — скрепляющим, пишет Pravda.Ru.
«По последним данным, молочные продукты без изменённого состава, без изменения по жирности оказали лучше всего эффект. Обезжиренные продукты мы больше не рекомендуем», — вот такая неожиданная рекомендация прозвучала от эксперта.