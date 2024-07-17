Врач Балашова считает, что секрет кавказского долголетия в кисломолочном напитке

«Если человеку приятен вкус, если он кефир в окрошку вместо кваса добавит, то почему нет? Как говорит мой папа, первые два стакана кисло, а потом — ничего, привыкаешь. У кефира нет особых противопоказаний. Просто кому-то не нравится специфический вкус. Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — считает доктор.