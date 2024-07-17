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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Запреты на самолеты и электричество начали вводить в Ростовской области

В Ростовской области запрещают самолеты и лишают людей электричества

17 июля 2024, 17:57
Фото: 1MI
Запреты на самолеты и электричество начали вводить в Ростовской области
В Ростовской области отключают электричество, запретили эксплуатацию трех самолетов и могут ограничить доступ к водоемам/Все самое важное за день — в материале RostovGazeta.

Отключения света

В Ростовской области в очередной раз начались веерные отключения электричества из-за сильной жары. Власти причиной назвали перегрузку высоковольтной линии.

Губернатор отметил, что система устроена таким образом, что невозможно заранее сказать, где и на какое время произойдет отключение.

Вместе с этим жителей предупредили, что могут быть проблемы и с водой. Дело в том, что в зоне ограничения оказываются водопроводные станции и водонапорные башни. Из-за этого перебои возможны в нескольких городах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах.

Запрет на полеты

В Ростовской области суд запретил эксплуатацию трех самолетов Ан-2, а причиной стали нарушения в сфере безопасности. В Шахтах самолеты не были зарегистрированы в госреестре гражданских воздушных судов, а также не имели сертификатов летной годности.

Теперь эксплуатацию воздушных судов запрещена.

Запреты возле баз отдыха

В Ростовской области могут принять меры, чтобы предотвратить купание людей в неподходящих местах возле баз отдыха. В последние дни в регионе фиксируется аномально высокая температура воздуха. По информации властей, это привело к критической ситуации с гибелью людей в водоемах.

Главам территорий было рекомендовано составить реестр мест массового отдыха на воде, которые не оборудованы должным образом. Также будет проведена работа с владельцами баз отдыха, имеющих доступ к водоемам. Если зона не зарегистрирована как пляж, могут принять меры, чтобы ограничить доступ людей к этим местам.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Безопасность#Жара#Отключение электричества#Самолеты
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