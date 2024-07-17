В Ростовской области запрещают самолеты и лишают людей электричества

Вместе с этим жителей предупредили, что могут быть проблемы и с водой. Дело в том, что в зоне ограничения оказываются водопроводные станции и водонапорные башни. Из-за этого перебои возможны в нескольких городах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах.