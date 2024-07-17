Жителей Ростовской области предупредили о перебоях с водой в страшную жару

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В области из-за жары вводятся веерные отключения электричества. Это необходимо, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Однако в зоне ограничения оказываются водопроводные станции и водонапорные башни. Из-за этого перебои с подачей воды возможны в нескольких городах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах.
Кроме того, это может коснуться ряда районов, среди них Миллеровский и Чертковский. Планируется подключить объекты к резервным источникам питания, а для местных жителей организовать подвоз воды.
Ранее руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил завести дело после проблем с подачей с водой в донском регионе.