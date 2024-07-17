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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Жителей Ростовской области могут оставить без воды в страшную жару

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях с водой в страшную жару

17 июля 2024, 11:34
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области могут оставить без воды в страшную жару
В Ростовской области возможны отключения водоснабжения в период экстремальных температур, сообщили в МинЖКХ региона.

В области из-за жары вводятся веерные отключения электричества. Это необходимо, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Однако в зоне ограничения оказываются водопроводные станции и водонапорные башни. Из-за этого перебои с подачей воды возможны в нескольких городах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах.

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Кроме того, это может коснуться ряда районов, среди них Миллеровский и Чертковский. Планируется подключить объекты к резервным источникам питания, а для местных жителей организовать подвоз воды.

Ранее руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил завести дело после проблем с подачей с водой в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоснабжение#Отключения#Жара#МинЖКХ#Происшествия
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