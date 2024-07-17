Жителей Ростовской области предупредили о проверке систем оповещения

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Аксае системы централизованного оповещения начнут проверять в 11.20 мск 17 июля. Через систему передадут речевое сообщение. Сами сирены включать не будут.
В этот же день системы оповещения граждан о ЧС проверят в Волгодонске. Там проверка начнется в 11.50 мск. Тренировка систем оповещения пройдет также без включения электросирен.
Местные власти напомнили, что в случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны. Пока что эта идея прорабатывается в МЧС.