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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 07:12

В Волгодонске и Аксае проверят системы оповещения населения

Жителей Ростовской области предупредили о проверке систем оповещения

17 июля 2024, 06:42
Фото: для иллюстрации / wikipedia.org
В Волгодонске и Аксае проверят системы оповещения населения

В Аксае и Волгодонске запустят проверку систем оповещения

В Волгодонске и Аксае проверят системы оповещения населения, сообщили местные власти.

В Аксае системы централизованного оповещения начнут проверять в 11.20 мск 17 июля. Через систему передадут речевое сообщение. Сами сирены включать не будут.

В этот же день системы оповещения граждан о ЧС проверят в Волгодонске. Там проверка начнется в 11.50 мск. Тренировка систем оповещения пройдет также без включения электросирен.

Местные власти напомнили, что в случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны. Пока что эта идея прорабатывается в МЧС.

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#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксай#Волгодонск#Происшествия
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