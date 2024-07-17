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Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

За последний квартал предложение на рынке сдачи квартир в Ростове выросло на 16%

Жители Ростова стали массово сдавать в аренду ипотечное жилье

17 июля 2024, 04:01
Фото: pxhere.com
За последний квартал предложение на рынке сдачи квартир в Ростове выросло на 16%

Стоимость аренды квартиры в Ростове достигла 26 тысяч рублей в месяц

За последний квартал предложение на рынке сдачи квартир в Ростове выросло на 16%, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

Сейчас снять квартиру в Ростове в среднем можно за 26 тысяч рублей в месяц. Несмотря на высокие цены, спрос на аренду жилья в городе не падает. За последний квартал он вырос на 5%. Растёт и предложение на рынке. Квартир под сдачу стало больше на 16%.

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Аналитики заявляют, что с начала года фиксируют устойчивый рост в сегменте долгосрочной аренды. Он происходил из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Собственники квартир не могут быстро продать их из-за дорогой ипотеки. Чтобы жильё приносило доход, они предпочитают его сдавать. Вероятно, предложение на рынке аренды только вырастет. Его подстегнет и высокий спрос в начале осени.

Ранее RostovGazeta рассказала, почем теперь продают новостройки в Ростове.

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