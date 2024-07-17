Жители Ростова стали массово сдавать в аренду ипотечное жилье

Сейчас снять квартиру в Ростове в среднем можно за 26 тысяч рублей в месяц. Несмотря на высокие цены, спрос на аренду жилья в городе не падает. За последний квартал он вырос на 5%. Растёт и предложение на рынке. Квартир под сдачу стало больше на 16%.