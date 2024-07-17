Жители Ростовской области стали массово брать автокредиты

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В июне в Ростовской области выдали 2,8 тысячи автокредитов на 4,4 миллиарда рублей. Средняя стоимость автокредита составила 1,6 миллиона рублей. Регион занял восьмое место среди субъектов России по объёму выданных автокредитов.
При этом в мае в Ростовской области выдали больше кредитов на покупку машины — чуть больше трех тысяч. Средний объём автокредитования составил 4,8 миллиарда рублей.
Таким образом, количество выданных автокредитов уменьшилось на 7%, а объем — на 8%.
Ранее RostovGazeta рассказала, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.