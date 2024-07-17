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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России по объему выданных автокредитов

Жители Ростовской области стали массово брать автокредиты

17 июля 2024, 10:04
Фото: pxhere.com
Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России по объему выданных автокредитов

Ростовская область вошла в десятку регионов РФ по объему выданных автокредитов

Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России по объему выданных автокредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В июне в Ростовской области выдали 2,8 тысячи автокредитов на 4,4 миллиарда рублей. Средняя стоимость автокредита составила 1,6 миллиона рублей. Регион занял восьмое место среди субъектов России по объёму выданных автокредитов.

При этом в мае в Ростовской области выдали больше кредитов на покупку машины — чуть больше трех тысяч. Средний объём автокредитования составил 4,8 миллиарда рублей.

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Таким образом, количество выданных автокредитов уменьшилось на 7%, а объем — на 8%.

Ранее RostovGazeta рассказала, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ростов#Автокредиты
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