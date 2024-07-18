rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Посетители ростовского автовокзала пожаловались на жару в зале ожидания

«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты

18 июля 2024, 12:55
Фото: rostovgazeta.ru
Посетители ростовского автовокзала пожаловались на жару в зале ожидания
В помещении стоит невыносимая духота, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала посетительница главного автовокзала Ростова-на-Дону Валентина.

Посетители автовокзала «Ростов-Главный» на проспекте Сиверса, 3 остались недовольны жарой в помещении.

«Вам нравится такая духота? Я здесь впервые, и это просто ужас», — отвечает на вопрос корреспондента 68-летняя Валентина.

Для нового автовокзала в Ростове проведут линию троллейбусов и построят переход
Узнать подробнее

Собеседница RostovGazeta с 15 часов ожидает автобус в Мелитополь, прибытие которого назначено на 21:40 мск и считает пребывание на ростовском автовокзале некомфортным.

«Единственное, что хотелось бы, чтобы здесь были кондиционеры. Это первое, на что обращается внимание», — добавляет еще одна посетительница вокзала Наталья.

Ранее RostovGazeta писала о том, что главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светом.

Читайте также:
Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал РостоваВ Ростове изменят маршруты автобусов из-за открытия Центрального автовокзала«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Автовокзал#Автовокзалы Ростова#Ростов#Жара
Подпишитесь
«Плита упала с треском, я испугалась»: в Ростове рушится родник Серафима Саровского
Сегодня, 08:08
Шеф-повар из Ростова рассказал, почему импортные фрукты и овощи кажутся пластиковыми
Сегодня, 09:50
Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище в Ростове
Сегодня, 09:35
Жители Ростова массово играли в пушбол 100 лет назад
Сегодня, 07:31
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
Вчера, 14:12
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:00