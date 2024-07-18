«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Посетители автовокзала «Ростов-Главный» на проспекте Сиверса, 3 остались недовольны жарой в помещении.
«Вам нравится такая духота? Я здесь впервые, и это просто ужас», — отвечает на вопрос корреспондента 68-летняя Валентина.
Собеседница RostovGazeta с 15 часов ожидает автобус в Мелитополь, прибытие которого назначено на 21:40 мск и считает пребывание на ростовском автовокзале некомфортным.
«Единственное, что хотелось бы, чтобы здесь были кондиционеры. Это первое, на что обращается внимание», — добавляет еще одна посетительница вокзала Наталья.
Ранее RostovGazeta писала о том, что главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светом.