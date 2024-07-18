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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области

Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?

18 июля 2024, 17:01
Фото: pxhere.com
Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области

Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области

Рост цен на продовольствие в Ростовской области составил 1,08% за один месяц, сообщили в Центробанке.

Так, годовой прирост цен на продовольствие в июне увеличился с 9,73% до 10,81%. Значительно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Причиной инфляции тут называют дефицит кадров. Из-за этого производители хлеба вынуждены повышать зарплаты сотрудникам. Компенсируются эти затраты за счёт увеличения стоимости продукции.

По этой же причине дорожают молоко и молочные продукты. Также в Ростовской области в целом снизилось производство молока, сметаны, творога и сливочного масла. Некоторые комбинаты переориентировались на выпуск сыра из‑за увеличения спроса на этот продукт.

В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
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Также в Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки.

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