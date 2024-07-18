Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Так, годовой прирост цен на продовольствие в июне увеличился с 9,73% до 10,81%. Значительно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Причиной инфляции тут называют дефицит кадров. Из-за этого производители хлеба вынуждены повышать зарплаты сотрудникам. Компенсируются эти затраты за счёт увеличения стоимости продукции.
По этой же причине дорожают молоко и молочные продукты. Также в Ростовской области в целом снизилось производство молока, сметаны, творога и сливочного масла. Некоторые комбинаты переориентировались на выпуск сыра из‑за увеличения спроса на этот продукт.