Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону

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О главных преимуществах ростовского общественного транспорта и о том, куда на нем можно отправиться этим летом — в материале.
Общественный транспорт Ростова-на-Дону
Городской транспорт в Ростове-на-Дону продолжает развиваться для удобства горожан. Здесь насчитывается более 90 автобусных, 11 троллейбусных, пяти трамвайных маршрутов, а также один электробус и пригородный поезд. Кроме того, в агломерации «Большой Ростов», куда входят, например, города спутники Батайск и Аксай, функционирует еще более 500 маршрутов.
А вот метро в городе, несмотря на полувековые обсуждения его строительства, нет. От этой идеи отказываются из-за потенциально низкого пассажиропотока, который не сможет окупить столь масштабный проект, поэтому метрополитен не входит в планы городских властей как минимум до 2035 года.
Пока подземный транспорт ждет своего часа, на поверхности города активно обновляется транспортный парк. Так, в июле ввели в эксплуатацию 20 новых автобусов марки Yutong. Эти современные автобусы будут курсировать по маршруту №85А с заездом на «Центральный».
На дорогах Ростова также должен появиться трехсекционный низкопольный трамвай, макет которого недавно презентовали на выставке ИННОПРОМ-2024. Благодаря своей конструкции, он будет удобен для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Кабина трамвая будет оснащена тремя мониторами, по которым можно отслеживать условия передвижения, и сможет вмещать до 290 человек. Опробуют новинку р заг остовчане уже в 2027 году.
Поездки с выгодой
Ездить в общественном транспорте Южной столицы можно не только комфортно, но и выгодно. Система быстрых платежей (СБП) запустила специальное предложние, которое дает возможность получить кешбэк 5% при пополнении транспортной карты «Простор». Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
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«Пополнение транспортной карты с помощью Системы быстрых платежей занимает считанные секунды. Надеюсь, жители Ростовской области оценят по достоинству новое предложение от СБП», — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК.
Куда и на чем ездить в Ростове-на-Дону
Во второй половине июля, говорят метеорологи, столбик термометра не опустится ниже 28 градусов. А это значит, что без отдыха у воды не обойтись. Собираем сумку, не забываем солнцезащитный крем и отправляемся на пляж.
Вариант 1.
Соленое озеро — одно из самых чистых мест, где можно погрузиться в прохладные воды. Сами ростовчане шутя и с любовью называют его «местными Мальдивами». Находится озеро всего в 12 километрах от Ростова-на-Дону, городе Батайске. Здесь нет шезлонгов и лежаков из-за чего создается атмосфера уединения от городской суеты. Несмотря на это на озере обеспечена безопасность людей — организовано дежурство спасателей, имеется медицинский пункт.
Добраться до пляжа можно на автобусах № 109, 112, 135, 203, 213, 235. Остановка так и называется — «Соленое озеро».
Вариант 2.
В черте города находится остров Зеленый. Свое название он получил благодаря обилию растительности. Здесь расположено множество туристических баз и детских лагерей, хотя большинство из них сейчас в запустении. Пляжная полоса на острове небольшая, с пологим заходом в воду.
Здесь есть кабинки для переодевания, туалет, спасательный пост и детская площадка. О еде и напитках лучше подумать заранее — кафе и магазинов рядом нет.
Ближайшая остановка общественного транспорта находится на правом берегу и называется «29-я Линия». Доехать до нее можно на автобусах № 54, 55, 68, 70, 80, 164, 66-МТ, 80-МТ или на троллейбусе № 22. Путь от остановки до пляжа займет примерно 15-20 минут.
Вариант 3.
«Каррера» — частный пляж, расположенный в Советском районе Ростова-на-Дону. Свое название он получил благодаря карьеру, на берегу которого он обустроен. Песчаная полоса здесь широкая, а сам пляж протянулся на полкилометра.
Этот пляж позиционирует себя как курорт для всех возрастов. Благодаря разнообразной инфраструктуре здесь могут отдыхать как взрослые, так и дети. «Каррера» оборудован шезлонгами, мягкими пуфами, солнцезащитными зонтами, тентами, туалетами, кабинками для переодевания, для детей есть надувная горка для бассейна.
Ближайшая к пляжу остановка находится в 650 метрах и называется «Карьер». Доехать до нее можно на автобусе №64. Еще один способ — сесть на автобус №16 до остановки «ВОС». Однако в этом случае пешком придется пройти немного больше.