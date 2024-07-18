Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону

На дорогах Ростова также должен появиться трехсекционный низкопольный трамвай, макет которого недавно презентовали на выставке ИННОПРОМ-2024. Благодаря своей конструкции, он будет удобен для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Кабина трамвая будет оснащена тремя мониторами, по которым можно отслеживать условия передвижения, и сможет вмещать до 290 человек. Опробуют новинку р заг остовчане уже в 2027 году.